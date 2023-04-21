На реке Лена возле Табаги проведут зачернение льда

Фото: t.me/sadovnikovdd

В пригороде Якутска начнутся работы по ускорению таяния льда на реке Лена. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер Дмитрий Садовников.

По оценке специалистов, одно из самых опасных мест, где возможно образование затора, – район Табаги. Чтобы ослабить прочность льда, на самом узком участке, начинаются работы по зачернению вдоль судоходной линии.

– Сейчас идет расчистка от снега, затем начнется зачернение материалом, который на 80% состоит из песка, на 20% – из угольной пыли. Словом, используются только экологичные материалы. Его раскидывают тонким слоем. Уже через несколько часов появляются первые лужи, – отметил он.

Фото: t.me/sadovnikovdd

По его словам, это один из самых эффективных методов борьбы с заторами, который применяется в Якутии уже более 15 лет. В этом году зачернению подлежат 72 участка площадью 699 га, распиловке – 7 участков на протяжении 41 км. На это из федерального бюджета выделено почти 45 миллионов руб.

– С каждым днем паводок все ближе. Идет активная фаза подготовки. Надеемся, что принимаемые меры помогут, и ледоход пройдет спокойно, – заключил он.

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