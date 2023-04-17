В Якутске произошла энергоавария, отключилось электроснабжение на восьми улицах

Фото: Якутскэнерго

Сегодня, 17 апреля в 14:05 отключилась воздушная линия 6 кВ «Л-143 квартал» с РП-9, сообщает «Якутскэнерго».

Электричество ушло в домах по улицам Кутузова, Ушакова, Ленская, частично Петра Алексеева, Пирогова, Рыдзинского, Жорницкого, Клары Цеткин. Причины выясняются.

В последнее время в Якутске участились аварии, связанные с повреждением опор или кабелей. Например, 17 апреля в Якутске грузовик повредил линию электропередачи на улице Беринга и скрылсяю.

А до этого 9 апреля по вине сторонней организации жители Залога Якутска оставались без электричества, когда рабочие повредили кабельную перемычку между опорами. Они проводили земляные работы на перекрестке Красноярова — Чкалова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутске грузовик повредил линию электропередачи на улице Беринга и скрылся (подробнее)

По вине сторонней организации жители Залога Якутска оставались без электричества (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.