По вине сторонней организации жители Залога Якутска оставались без электричества

Перекресток Красноярова — Чкалова в Залоге. Фото: 2ГИС

В 16:13 часов восстановительные работы в районе Залога Якутска были завершены, электроснабжение восстановлено, сообщила пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

Причиной нарушения стало повреждение кабельной перемычки между опорами — ее задели работники сторонней организации, проводившие земляные работы на перекрестке Красноярова — Чкалова. Какая именно организация повредила кабель, не уточняется.

На восстановлении работали девять человек и три единицы техники.

«Продолжительность аварийно-восстановительных работ обусловлена необходимостью соблюдения регламентных процедур, связанных с обеспечением безопасного производства работ», — отмечают в «Якутскэнерго».

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