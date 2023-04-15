В Якутске грузовик повредил линию электропередачи на улице Беринга и скрылся

Фото: Якутскэнерго

Жители нескольких частных домов по улице Беринга остались без электричества по вине водителя самосвала, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

Утром 15 апреля грузовой автомобиль порвал провода линии электропередачи и скрылся с места происшествия. Отключение произошло в 10:58 произошло по линии, идущей от трансформаторной подстанции «Бойлерная ТЭЦ» и питающейся с подстанции «Северная».

Оперативно-выездная бригада выявила повреждение провода. Энергетики ведут восстановление электроснабжения. Информация о ДТП передана в правоохранительные органы.

Под ограничением находится часть потребителей, проживающих по улице Беринга.

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