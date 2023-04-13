Директор ювелирного салона в Якутске, подозреваемая в хищении драгоценностей, предстанет перед судом

Фото: Артем КИЛЬКИН

29-летний директор ювелирного салона в Якутске обвиняется в присвоении ювелирных изделий, сообщает прокуратура Якутии.

По версии следствия, обвиняемая, имея доступ к ювелирным украшениям, с сентября 2022 по декабрь 2022 года систематически совершала хищение ювелирных изделий. Чтобы ее не поймали, она удаляла соответствующие позиции из программы учёта. Всего она украла драгоценности на общую сумму в 306 тысяч рублей.

Как ранее сообщало МВД по Якутии, похищенные драгоценности женщина сдавала в ломбард. Когда ее поймали, она пояснила, что вырученные деньги потратила на онлайн-инвестиции. Свою вину женщина признала полностью.

20 украшений сотрудники полиции изъяли из ломбардов и вернули владельцу. Заведено дело по ч. 3 ст.160 УК РФ «присвоение или растрата».

За данное преступление обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы с назначением дополнительных видов наказания. Дело направили в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Руководитель ювелирного салона в Якутске подозревается в хищении драгоценностей (подробнее)

Сотрудник ломбарда в Якутске обвиняется в присвоении денег и ювелирки на полмиллиона рублей (подробнее)

Дерзкий налет средь бела дня. Неизвестный мужчина в балаклаве ограбил ювелирный магазин в Якутске (подробнее)

За информацию о грабителе ювелирного магазина в Якутске обещали вознаграждение (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.