Руководитель ювелирного салона в Якутске подозревается в хищении драгоценностей

Фото: архив КП/Артем КИЛЬКИН
Руководитель одного из ювелирных салонов Якутска стала фигурантом дела о хищении драгоценных украшений, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.
28-летняя директор салона в течение нескольких месяцев похищала вверенные ей золотые украшения и сдавала их в ломбарды. Когда ее поймали, она пояснила, что вырученные деньги потратила на онлайн-инвестиции. Свою вину женщина признала полностью. Всего она похитила украшений на сумму более 280 тысяч рублей.
20 украшений сотрудники полиции изъяли из ломбардов и вернули владельцу. Заведено дело дело по ч. 3 ст.160 УК РФ «присвоение или растрата». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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