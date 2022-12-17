За информацию о грабителе ювелирного магазина в Якутске обещали вознаграждение

Фото: КримЯкутия

Как сообщили «КП — Якутия» в полиции, размер вознаграждения не раскрывается в интересах следствия. Его сообщат непосредственно самому информатору.

Напомним, ограбление произошло в среду, 14 декабря, около 15:21 на проспекте Ленина, 9/3 в ювелирном магазине «ЭПЛ Даймонд».

Приметы: рост 173-178 см, спортивного телосложения, был одет в черную балаклаву, синюю толстовку с капюшоном, светло-серые штаны, плащ болотного цвета, зимние ботинки темного цвета со светлой подошвой.

Если вы что-нибудь знаете о разыскиваемом, сообщите по номеру: 8-999-949-13-62, 8-924-594-97-97, 8-924-462-86-53.

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