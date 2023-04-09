Из-за сильного ветра часть Якутска осталась без электричества

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сильный порывистый ветер со скоростью до 20 м/с стал причиной локальных отключений электроснабжения в некоторых районах Якутска, сообщила пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» в ночь на 9 апреля.

Без света остались жители Мархи, ГРЭС, Сайсарского округа, 203 микрорайона, 17 квартала, Сергеляхского шоссе, 4-7 км.

В аварийно-восстановительных работах задействованы шесть бригад электриков — 22 человека и восемь единиц техники.

Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения.

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