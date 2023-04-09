Прерванное из-за сильного ветра электроснабжение районов Якутска восстановлено

Фото: «Якутскэнерго»

Завершена ликвидация последствий непогоды — прерванное в некоторых районах Якутска электроснабжение восстановлено, сообщила пресс-служба Центральных электрических сетей.

Всего за минувшую ночь поступило 52 заявки. На данный момент все они отработаны, ограничений по ним нет.

Отмечается, что работу энергетиков осложняли метель и сильный порывистый ветер до 20 м/с, а также разрозненность мест технарушений и труднодоступность. Работали шесть бригад — 22 человека и восемь единиц техники.

Напомним, без света оставались жители Мархи, ГРЭС, Сайсарского округа, 203 микрорайона, 17 квартала, Сергеляхского шоссе, 4-7 км.

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