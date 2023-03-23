Жителей Якутска приглашают в субботу на шоу воздушных змеев

Фото: «Муус устар»

В субботу, 25 марта, на озере Сайсары в Якутске состоится шоу воздушных змеев, сообщают организаторы молодежного фестиваля «Муус устар» в своем телеграм-канале.

Время: с 12:00 до 16:00.

Специально на мероприятие клуб любителей воздушных змеев PROKITE привезет свои экспонаты. Так, в небо над Якутском взлетят гигантский кит размером с девятиэтажный дом (30 метров), 25-метровый дракон, два морских ската, стая осьминогов, кот, ящерица и др.

Отмечается, что клуб уже выступал со своими змеями во Франции, Германии, Италии, Голландии и других странах. В Якутию они приезжают впервые.

Ждем большое красочное событие, которого Якутск еще не видел!

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