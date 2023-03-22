В Якутске вывезли рекордное количество выпавшего снега

Фото: мэрия Якутска

Мэр Якутска Евгений Григорьев в прямом эфире «ВКонтакте» рассказал, что в марте вывезли больше снега, чем за весь прошлый год. По его словам, по состоянию на 21 марта с территории города вывезено 477 тысяч кубометров снега.

– Такой объем раньше вывозили за весь год. В этом году будет побит рекорд по уборке и вывозу снега, впереди у нас 2-3 недели активной работы, – подчеркнул он.

Отмечается, что в этом году Якутская гидрометеослужба зафиксировала абсолютный рекорд по количеству выпавшего снега в столице республики за все годы наблюдений. Высота снежного покрова по постоянной рейке составила 56 см.

Только за март на городской полигон складирования снега вывезено 82 578 куб. метров снега. Для сравнения, в прошлом году было 53 тыс. куб. метра. На работах ежедневно задействована вся техника, а это около 100 единиц. Кроме того, на уборку территории столицы выходит 62 дорожных работника.

Напомним, что городская администрация отменила требование о наличии результатов химического анализа проб снега при вывозе на полигон от частных лиц. Сейчас результаты анализа проб снега требуют только от организаций. Частникам, которые вывозят снег со своего двора, такая справка не нужна.

Снег принимают бесплатно, но для использования полигона нужно получить специальный талон в управе округа. Талон одноразовый и дает право на вывоз снега на полигон без лабораторных исследований. Список управ с телефонами и адресами доступен по ссылке.

Фото: мэрия Якутска

Кто и где убирает снег?

С городских улиц убирает – АО «Якутдорстрой»;

С подведомственных территорий округов и пригородов (дворы, подъезды, детские площадки) – подрядные организации, УК и ТСЖ;

С тротуаров магистральных дорог – АО «Якутдорстрой»,

С внутриквартальных тротуаров – муниципальные дворники, подрядные организации,

С крыш многоквартирных домов – управляющие компании,

С частного сектора – сами владельцы.

На сегодня план по очистке снега с крыш МКД выполнен на 61%, из плановых 703 зданий снег сбросили с 427 кровель.

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