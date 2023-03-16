В Якутске отменили требование о химическом анализе снега от частных лиц

Фото: скриншот видео «Якутск Вечерний»

Городская администрация отменила требование о наличии результатов химического анализа проб снега при вывозе на полигон от частных лиц, передает ЦУР Якутии.

Сейчас результаты анализа проб снега требуют только от организаций. Частникам, которые вывозят снег со своего двора, такая справка не нужна. Ранее ЦУР зафиксировал рост жалоб от горожан. Также выявлены случаи, когда частные лица игнорировали требование и вывозили снег в несанкционированные места.

Как сообщает мэрия Якутска, снежный полигон работает в круглосуточном режиме, снег принимают бесплатно. ЦУР и городские власти призывают использовать только официальный полигон.

Снег принимают бесплатно, но для использования полигона нужно получить специальный талон в управе округа. Талон одноразовый и дает право на вывоз снега на полигон без лабораторных исследований. По информации Службы эксплуатации городского хозяйства, в день на полигон приходит почти 1000 грузовиков со снегом. Список управ с телефонами и адресами доступен по ссылке.

Напомним, что в последние дни в Якутске выпало немало снега. На этой неделе глава Якутска Евгений Григорьев также напомнил, что по правилам благоустройства уборка и вывоз снега с частного сектора входит в обязанность самих владельцев.

Несвоевременная очистка зданий и территорий подпадает под ст. 6.25 КоАП Якутии. Нарушение правил благоустройства грозит штрафом от 1 до 3 тысяч рублей. Санкции для должностных лиц начинаются от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Для юрлиц – от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

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