Что делать, если течет крыша. Жителям Якутска объяснили, куда жаловаться на потоп в квартире после таяния снега

На крыше одного из домов в центре Якутска. Фото: KP.RU

В Якутске жильцы домов, в которых был проведен капремонт, столкнулись с неожиданной проблемой. Управляющие компании отказываются убирать снег с крыш, и из-за этого часть квартир оказалась затоплена. Куда обращаться в таких случаях, мы узнавали в Госстройжилнадзоре и в Фонде капитального ремонта республики.

Снег на кровле, который никто не собирается убирать

«КП – Якутия» уже публиковала историю дома на улице Ярославского, где от потопа с крыши уже неделю страдают жильцы с 4 по 1 этажи. В УК «ЖКХ Губинский» считают, что возмещать ущерб должен подрядчик, проводивший ремонт. В Фонде капремонта республики утверждают, что из-за неправильной эксплуатации крыши дом потерял право на гарантию. Вероятнее всего, ситуацию сможет разрешить только суд.

Вчера, 21 марта, в сети появилась новая жалоба на растаявший снег. Одна из жительниц дома по Федора Попова выложила в соцсети кадры, на которых с места светильника на натяжном потолке капает вода. В комнате видны ведро, тазик и тряпки.

– Отказываются сбрасывать снег с крыши, мотивируя тем, что могут повредить кровлю. Приходить составлять акт отказываются, – гласит подпись к видео со ссылкой на управляющую компанию «Арсенала плюс».

Отметим, что с дома по Ярославского также не хотели сбрасывать снег, уверяя, что не имеют на это право после капремонта.

Почему не скидывают снег с новых крыш?

Как пояснили в Фонде капремонта Якутии, после обновления кровли ее обслуживанием занимается УК или ТСЖ.

– Гарантия предусмотрена сроком на 5 лет с даты составления и подписания сторонами Акта приемки, она не распространяется на обслуживание кровли. Также под гарантию не подпадают дефекты и повреждения, возникшие из-за неправильно эксплуатации кровли, – сообщили в ведомстве.

Запрет на уборку снега действительно существует. Испортить мягкую кровлю могут к примеру лопаты во время уборки снега, поэтому такой вид работ запрещен, за исключением снежных навесов и наледи с балконов и козырьков.

Фото: KP.RU

При этом специалисты отмечают, большой объем снега на крыше может привести к затоплению чердаков и квартир, если высота слоя больше 30 сантиметров, и она превысит уровень вентиляционных шахт. Если в водоотводах образуется наледь, то ограничится сток талых вод, что приводит к намоканию наружных стен.

Поэтому в ФКР отмечают, что контролировать уровень снега и образование наледей должна обслуживающая организация, но для уборки использовать не металлические, а деревянные или пластиковые инструменты.

Куда жаловаться на потоп с крыши?

– Чтобы инициировать выезд и составление акта о затоплении жилого помещения, а также фиксации факта и места течи для включения в план ремонтных работ, необходимо ваше официальное обращение в управляющую организацию, – сообщили в Управлении государственного строительного и жилищного надзора Якутии.

На сайте Госстройжилнадзора можно оставить жалобу на бездействие управляющей компании. Кроме отказа убирать снег, можно сообщить об ошибках в квитанциях, мусоре в подъезде и хамстве работников, заполнив форму по ссылке.

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