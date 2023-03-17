Самолет вернулся в Якутск из-за больного пассажира

Фото: авиакомпания «Якутия»

16 марта вечером, в 20:40 самолет авиакомпании «Якутия» вылетел из аэропорта Якутск по направлению в Хабаровск, однако на борту возникла экстренная ситуация.

Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident. По их данным, командир воздушного судна принял решение вернуться в аэродром вылета в связи с больным пассажиром на борту.

Самолет сел в 21:26. О состоянии больного пассажира не сообщается.

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