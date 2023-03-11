Самолет «Полярных авиалиний» вернулся в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле

Фото: «Полярные авиалинии»

Утром в субботу, 11 марта, самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии», выполнявший рейс «Сунтар — Якутск», вернулся в аэропорт вылета из-за трещины на правом лобовом стекле. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика

Экипаж обнаружил трещину на обогреваемом стекле и принял решение о возврате в аэропорт вылета. Как уточнили в авиакомпании, из Якутска в Сунтар вылетело резервное воздушное судно, на котором 20 пассажиров будут доставлены в столицу республики.

По факту появления трещины на обогреваемом стекле назначена проверка, которую проводит территориальное управление Росавиации.

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