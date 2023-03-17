В Якутии самолет Ан-24 столкнулся с опорой ЛЭП

Фото: Восточное МСУТ СК России
Территориальное управление Росавиации проводит проверку по факту столкновения самолета Ан-24 с опорой линии электропередачи в аэропорту Белой Горы.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии». Авиаинцидент произошел сегодня, 17 марта.
– После осуществления штатной посадки в аэропорту поселка Белая Гора на воздушном судне Ан-24 «Полярных авиалиний», при заруливании на стоянку, правым полукрылом было совершено столкновение с опорой линии электропередач, расположенной на площади маневрирования аэродрома, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате данного инцидента пострадавших нет.
Фото: Восточное МСУТ СК России
Пассажиры обратного рейса «Белая Гора – Якутск» будут перевезены сегодня на резервном воздушном судне авиакомпании.
В свою очередь Восточное МСУТ СК России сообщает, что авиаинцидент произошел около 12 часов 20 минут. На борту воздушного судна находилось 4 члена экипажа и 14 пассажиров. Сейчас проводится доследственная проверка.
Напомним, что недавно 11 марта, самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии», выполнявший рейс «Сунтар — Якутск», вернулся в аэропорт вылета из-за трещины на правом лобовом стекле.
Фото: Восточное МСУТ СК России
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