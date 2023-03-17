В Якутии самолет Ан-24 столкнулся с опорой ЛЭП

Фото: Восточное МСУТ СК России

Территориальное управление Росавиации проводит проверку по факту столкновения самолета Ан-24 с опорой линии электропередачи в аэропорту Белой Горы.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии». Авиаинцидент произошел сегодня, 17 марта.

– После осуществления штатной посадки в аэропорту поселка Белая Гора на воздушном судне Ан-24 «Полярных авиалиний», при заруливании на стоянку, правым полукрылом было совершено столкновение с опорой линии электропередач, расположенной на площади маневрирования аэродрома, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате данного инцидента пострадавших нет.

Фото: Восточное МСУТ СК России

Пассажиры обратного рейса «Белая Гора – Якутск» будут перевезены сегодня на резервном воздушном судне авиакомпании.

В свою очередь Восточное МСУТ СК России сообщает, что авиаинцидент произошел около 12 часов 20 минут. На борту воздушного судна находилось 4 члена экипажа и 14 пассажиров. Сейчас проводится доследственная проверка.

Напомним, что недавно 11 марта, самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии», выполнявший рейс «Сунтар — Якутск», вернулся в аэропорт вылета из-за трещины на правом лобовом стекле.

Фото: Восточное МСУТ СК России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самолет «Полярных авиалиний» вернулся в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.