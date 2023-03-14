В Якутске бесплатно принимают снег на городском полигоне

По правилам благоустройства, горожане и юрлица должны соблюдать и поддерживать чистоту и порядок, в том числе и на территории своих домов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последние дни в Якутске выпало немало снега. На этой неделе глава Якутска Евгений Григорьев также напомнил, что по правилам благоустройства уборка и вывоз снега с частного сектора входит в обязанность самих владельцев.

– Если снег не убирать и не вывозить вовремя с общедомовой территории или частного двора, весной талая вода может затопить двор или улицу. Снежные массы нельзя кидать где угодно, создавая тем самым препятствия для движения техники, людей. Недопустимо складывать снег на территории детских, спортивных площадок, а также на проезжей части дороги, – напоминает пресс-служба мэрии.

Несвоевременная очистка зданий и территорий подпадает под ст. 6.25 КоАП Якутии. Нарушение правил благоустройства грозит штрафом от 1 до 3 тысяч рублей. Санкции для должностных лиц начинаются от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Для юрлиц – от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

УК, ТСЖ и физические лица при вывозе снега на городской полигон складирования снега по ул. 50 лет Советской Армии должны иметь при себе результаты химического анализа проб снега.

Химический анализ проб снега ведется в специализированных лабораториях. На сегодня в Якутске за химическим анализом можно обратиться в следующие лаборатории:

1. Республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга по адресу: 202-й микрорайон, 18/2, 2 этаж (201 кабинет). К. т. +7 (4112) 43 62 77, +7 (4112) 43 65 12

2. Центр лабораторного анализа и технических измерений по адресу: пр. Ленина, 35, 1 этаж (офис). К. т. +7 (4112) 21 96 01

3. Центр лабораторного анализа и технических измерений по адресу: ул. Ойунского, 6г, 2 этаж. К. т. +7 (4112) 36 60 88.

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