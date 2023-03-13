Глава Якутска поручил привлекать к административной ответственности за не вывоз снега

Фото: t.me/yakutsk_stolica

13 марта глава Якутска Евгений Григорьев поручил управам привлекать к административной ответственности управляющие компании, собственников зданий, владельцев частных домов за неисполнение мероприятий по вывозу снега.

– Снега выпало очень много. Ситуация требует от нас принятия самых активных мер по понуждению собственников зданий и УК к исполнению обязанностей по уборке своих территорий и вывозу снега, – сказал Евгений Григорьев на еженедельной планерке.

Он также напомнил про смертельное ДТП в Строительном округе, где женщина попала под колеса тяжелого погрузчика при уборке снега. Григорьев поручил усилить меры безопасности при проведении работ с использованием техники, а также оказать содействие правоохранительным органам в расследовании трагедии.

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