Якутянку оштрафовали за оскорбление в WhatsApp работницы детсада

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29-летняя жительница поселка Усть-Мая в одной из групп мессенджера «Whatsapp» стала оскорблять женщину, используя нецензурные слова и выражения.

Обиженная работница детсада обратилась с заявлением в прокуратуру. Там провели проверку и затем завели дело об административном правонарушении.

Суд признал несдержанную на речь девушку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. Приговор в силу не вступил.

Ранее одного якутянина уже штрафовали за оскорбление полицейского в группе мессенджера, а один глава села поплатился за свою невоздержанность при разговоре с женщиной.

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