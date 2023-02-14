На жителя Якутии завели дело за оскорбление полицейского в WhatsApp

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Житель Мегино-Кангаласского района предстанет перед судом за оскорбление участкового уполномоченного полиции в мессенджере WhatsApp, сообщает прокуратура Якутии.

По версии следствия, пьяный обвиняемый написал оскорбления в адрес участкового уполномоченного полиции в групповом чате мессенджера «WhatsApp», в котором состоят более 250 пользователей.

На него завели дело по ч. 1 ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Дело направили в суд. Мужчине грозит штраф до сорока тысяч рублей либо обязательные работы до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

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