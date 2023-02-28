В Нюрбинском районе глава сельского поселения привлечен к административной ответственности за оскорбление женщины, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии. В январе 2023 года в свое нерабочее время глава вступил в перепалку с некой женщиной. Что послужило причиной конфликта — неизвестно. Но в ходе ссоры он бросил ей в лицо нецензурные слова и выражения. Почувствовав себя униженной, его оппонентка обратилась за защитой в прокуратуру. На главу возбудили административное дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ — оскорбление. Суд назначил штраф в 3000 рублей. Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.