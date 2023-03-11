435 учебных мест появится в Якутске после ввода пристроев в двух школах

Строительство пристроя школы №26. Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

В Якутске до конца года введут дополнительные здания в школах № 26 и села Хатассы, а также в этом же селе построят спортивный комплекс, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Отмечается, что ввод объектов позволит создать дополнительно 435 новых учебных мест. Дополнительные здания школ и спорткомплекс возводятся в рамках плана по строительству социальных объектов столицы республики.

В спорткомплексе будет два этажа площадью порядка 2,3 тыс. кв. метров на 400 мест. Строительная готовность – 55%. Планируют все работы завершить в конце ноября текущего года. Объект включен в программу подготовки к проведению VIII летних Международных спортивных игр «Дети Азии» в Якутске в 2024 году.

Спорткомплекс в Хатассах. Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

В дополнительном трехэтажном здании Хатасской школы общей площадью более 4,9 тыс. кв. м. будут размещены 19 учебных кабинетов, библиотека, медицинский кабинет, столовая, актовый зал, спортивный зал, универсальная мастерская по техническому труду, кино-фото студия. В данное время здесь установлены сваи, произведена заливка цокольной плиты. Ведутся опалубочные работы.

Возле школы №26 установлены сваи, осуществляется заливка цоколя, начинают монтаж монолитных конструкций дополнительного здания. Пристрой будет трехэтажный площадью более 4,3 тыс. кв. м. Там оборудуют учебные кабинеты для учащихся II-III ступени, столовую, помещения для занятий спортом и медицинский блок.

Сейчас наблюдается небольшое отставание от графика, подрядчик устранит в ближайшее время.

Напомним, по всей республике в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию рекордное количество школ – свыше 20 и 6 детских садов. Кроме этого, проведут капитальный ремонт 57 школ.

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