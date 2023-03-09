Глава Якутска рассказал, в каких школах пройдет капремонт в 2023 году

Школа №29, в которой пройдет капремонт в этом году. Фото: 2ГИС

В преддверии начала строительного сезона в Якутск готовится к очередному этапу капитального ремонта в школах. Об этом сообщил мэр Евгений Григорьев в свое6м телеграм-канале.

Он назвал обновление учебных заведений одной из главных задач в этом году. На эти цели Якутску из федерального бюджета выделено более 940 млн рублей, еще 116 млн рублей предусмотрено в городском бюджете.

– В начале марта завершены конкурсные процедуры по определению подрядчиков ремонтных работ, подписание контрактов ожидается во второй половине марта, если не будет жалоб со стороны УФАС. Федеральная программа, стартовавшая в стране по инициативе президента Владимира Владимировича Путина, дала возможность многим российским городам привести в надлежащее состояние материально-техническую базу школ, – отметил Евгений Григорьев.

Всего в 2023 году планируется отремонтировать по федеральной программе 14 объектов образования: школы №5, №7, №12, №13, №19, №24, №26, №29, №38 (2 здания), Саха гимназия, а также учебные заведения в Табаге, Хатассах и Магане. Для сравнения, в прошлом году в столице республики строительные работы завершились в 11 школах.

К ремонту подрядчики приступят в мае. Глава города добавил, что перед началом работ администрация проведет выездные встречи с руководством и родительскими комитетами школ, чтобы обеспечить постоянный общественный контроль за ходом работ.

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