В Якутии в этом году отремонтируют 57 школ

Фото: правительство Якутии

В Якутии в 2023 году проведут ремонт 57 школ. Работы будут идти в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Обновление коснется 26 населенных пунктов республики, в том числе в арктической зоне.

Для ремонта школ Якутии уже выделили федеральные cубсидии, сейчас идет работа по заключению контрактов и закупке оборудования. Планируется, что все работы будут завершены к началу учебного года.

Отметим, что за ходом ремонта следит общественный штаб при участии родителей школьников.

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