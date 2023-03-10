Айсен Николаев поручил снизить аварийность на объектах энергетики в Якутии

Фото: Якутскэнерго

Айсен Николаев провел совещание, на котором обсудили многочисленные аварии на объектах энергетики, произошедшие с начала этого года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Рост аварий на объектах энергетики

Глава Якутии поставил задачи по снижению аварийности на объектах энергетики и определил основные мероприятия, которые необходимо провести для повышения их надежности.

– Если на объектах коммунального комплекса за последние два года наблюдается снижение числа аварийности от 10 до 20%, то в отрасли энергетики, напротив, фиксируется рост, – отметил глава региона.

Напомним, что с начала года в Якутии произошло несколько крупных энергоаварий. В первую очередь речь идет об авариях на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Востока. За последние месяцы на объектах филиала ПАО «Россети» произошло два крупных технологических нарушения – на подстанциях 220 кВ «Майя» и «Томмот», которые оставили без электроэнергии десятки тысяч якутян.

По словам и.о. директора филиала Артема Киселева, ошибки были допущены еще при проектировании. В итоге кабельные муфты не выдержали перепадов температур и вышли из строя, что привело к отключению электричества в тысячах домовладений и сотнях социальных объектов.

Айсен Николаев подчеркнул, что для якутских морозов отсутствие электричества по цепочке ведет за собой ряд нарушений в работе всей системы жизнеообеспечения населенных пунктов, которые могут привести к трагическим последствиям.

– Природно-климатические условия в Якутии – это данность, которая всегда была, есть и будет. Поэтому прямая обязанность энергетиков сейчас – обеспечение надежности своих объектов и минимизация числа аварий, – указал Айсен Николаев.

Что планируется сделать?

В этом году на реконструкцию подстанций 220 кВ «Майя» и «Томмот» ПАО «Россети» направит порядка 1,5 миллиарда рублей. В рамках ремонтных работ будут смонтированы закрытые контуры для кабельных муфт и обогреваемые кабельные коробы. В эксплуатацию объекты сдадут не позднее 31 октября текущего года. Также на местах формируется необходимый запас муфт.

Несмотря на рост числа технологических нарушений, в целом отмечается повышение оперативности их устранения. Персонал ПАО «Якутскэнерго» в среднем восстанавливает электричество в течение трех часов. Большинство аварий на объектах компании связаны с сетевыми объектами.

По словам главы региона, необходимо утвердить на уровне правительства план мероприятий по повышению надежности функционирования энергосистемы республики. Также он заявил об ужесточении требований при проверке подготовки объектов к следующему отопительному сезону.

– То, что мы сегодня наблюдаем, нас удовлетворить никак не может. Есть много объективных факторов, но при всем этом эти проблемы появились не вчера. По каждому этому вопросу есть структуры, которые напрямую не подчиняются правительству. Тем не менее, не нужно самоустраняться, правительству нужно постоянно держать в поле зрения вопросы повышения надежности энергокомплекса, заниматься этими вопросами в ежедневном режиме, – подытожил глава региона.

В число этих вопросов входит задолженность потребителей, которые превышает пять миллиардов рублей, отсутствие контроля по наличию у физических лиц резервных источников питания.

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