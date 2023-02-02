Тысячи домов в Якутии остались без света из-за аварии на подстанции «Майя»

Фото: Якутскэнерго

В ночь на 2 февраля прервалось электроснабжение сразу 5 районов Якутии. Вторую неделю подряд энергетикам приходится разворачивать резервные дизельные электростанции.

Аварийное отключение произошло в 00:40 на кабельной высоковольтной линии 110 кВ «Майя — Борогонцы», которая питает Чурапчинский, Усть-Майский, Амгинский, Усть-Алданский, Таттинский и Томпонский районы.

Как сообщила пресс-служба Центральных электрических сетей «Якутскэнерго», причиной стало технологическое нарушение на подстанции 220 кВ «Майя» ПАО «ФСК ЕЭС». Отмечается, что этот объект является крупным и системообразующим, поэтому после его выхода из строя стали отключаться высоковольтные линии «ФСК — Россети» и «Якутскэнерго».

– Ведутся работы по восстановлению электроснабжения потребителей по временной схеме. Котельные в зоне ограничения обеспечены резервными источниками питания, – сообщили в компании.

Ситуацию на особый контроль взял министр ЖКХ и энергетики региона Вячеслав Емельянов. Он созвал в 02:00 часа ночи оперативный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения и дал команду на разворот резервных дизельных электростанций.

В 4-м часу утра энергетики отчитались о восстановлении подачи электричества для большей части потребителей региона, известного в Якутии как Заречье. Для этого «Якутскэнерго» оперативно ввел в работу резервные дизельные электростанции в населенных пунктах Эльдикан, Усть-Мая, Новый, Борогонцы, Чурапча, Амга, Ытык-Куель, Солнечный и Хандыга. Все ДЭС обеспечены топливом, а котельные – резервными источниками питания.

В пресс-службе ЦЭС уточнили, что на подстанции разрушилась кабельная муфта, причем не в первый раз. На прошлой неделе, 23 января, на этом же объекте уже была аналогичная авария с разрушением еще одной такой же кабельной муфты. Полное устранение неисправностей заняло около 5 часов.

В столице республики, в Якутске, ограничений подачи электричества и тепла нет.

Помогать Якутии будут энергетики из других регионов

Чтобы ускорить восстановление работы подстанции «Майя», в Якутию прибыли 18 энергетиков МЭС Востока из других регионов Дальнего Востока.

– С ночи на 2 февраля из-за резких перепадов температур в экстремально низких диапазонах (от -50 до -30 градусов) произошли локальные повреждения оборудования подстанции «Майя». Ремонтно-восстановительные работы на энергообъекте будут вестись круглосуточно силами 38 сотрудников компании, – сообщили в ПАО «ФСК ЕЭС».

Отмечается, что около 10 тысяч жителей региона получают электроэнергию с интервалами по графику.

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