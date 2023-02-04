Для нового онкоцентра в Якутске готовят специалистов

Фото: Андрей СОРОКИН

Глава Якутии Айсен Николаев поручил подготовить квалифицированных специалистов для строящегося республиканского онкологического диспансера в Якутске, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Такое поручение руководитель региона дал на совещании в день борьбы с онкологическими заболеваниями, 4 февраля.

Минздрав Якутии отчитался, что ведет целенаправленную работу по данному вопросу.

«До конца 2024 года запланировано дополнительно подготовить и заключить целевые договоры более чем на 170 медицинских специалистов», — отметила министр здравоохранения республики Лена Афанасьева.

Глава дал поручение продолжить обучение врачей-онкологов и средний медперсонал, чтобы высокотехнологичный объект был обеспечен квалифицированными медицинскими кадрами и техническими работниками для бесперебойного обслуживания медицинского и инженерного оборудования.

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