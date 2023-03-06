Более 3 миллиардов рублей направят на ремонт электросетей в Якутии

Фото: "Якутскэнерго"

В 2023 году в Якутии пройдет реконструкция электросетей на 3 миллиарда 330 миллионов рублей, сообщает пресс-служба «Якутскэнерго» (входит в группу «РусГидро»).

В 2022 году компания перевыполнила план по электросетям на 12%. В этом году планируется капитальный ремонт линий электропередачи в объеме 768,2 км, расчистка просеки 1645,9 га.

Отмечается, что рост аварийности в 2022 году по сравнению с 2021 составил 3%.

– Основными причинами является старение оборудования из-за недостаточности тарифных источников на ремонт и реконструкцию. Кроме того, причиной существенного объема отключений стало воздействие стихийных явлений, сторонних лиц и организаций, – информируют в «Якутскэнерго».

Кроме того, на повышение числа перебоев с электроснабжением повлиял ввод норм федерального законодательства о льготном технологическом присоединении. Как пояснили в компании, на эти нововведения пришлось потратить большой объем финансирования.

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