Пройдено почти в три раза меньше, чем запланировано: мэрия Якутска — о строительстве коллектора на Автодорожной улице

Фото: Семен ВИНОКУРОВ

Темпы строительства второго этапа городского канализационного коллектора №3 сильно отстают от плана, сообщили в понедельник, 6 марта, на планерке в мэрии Якутска.

Так, на сегодняшний день от кольцевой развязки в сторону Автодорожной улицы пройдено всего 110 метров вместо 300 метров по согласованному плану-графику.

Представитель АО «Водоканал», занимающегося строительством объекта, пояснил, что в данное время работает один экскаватор, однако ожидается прибытие второго и тогда работы ускорятся.

Запуск коллектора №3 по плану должен снять нагрузку с действующего коллектора №1, который в последние годы работает на пределе своих технических возможностей.

Также новый коллектор обеспечит надежность водоотведения потребителей в районах Залога, ДСК, строящегося микрорайона «Звездный» и еще 10 кварталов, может помочь с благоустройством существующих хозяйственных и частных объектов.

Напомним, первый этап строительства коллектора начался еще в ноябре 2021 года и завершился в сентябре 2022 года. Тогда заасфальтированная улица напомнила горожанам дорогу из мультфильма «Тачки».

Работы по второму этапу начались 5 января 2023 года и должны были завершиться к сентябрю текущего года. На время строительства Автодорожную улицу перекрыли для движения транспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Якутске на восемь месяцев перекроют участок улицы Чернышевского (подробнее)

В Якутске одну из улиц города заасфальтировали как в мультфильме «Тачки» (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.