В Якутске на восемь месяцев перекроют участок улицы Чернышевского

Прошлой зимой прошел первый этап строительства коллектора. Фото: Семен ВИНОКУРОВ

В Якутске с 5 января 2023 года до 1 сентября 2023 года будет ограничено движение на улице Чернышевского. Будет перекрыт участок от дома номер 86/2В по улице Чернышевского (магазин «Изобилие») до улицы Автодорожной.

Участок, который будет перекрыт с января по сентябрь 2023 года. Фото: 2ГИС

Соответствующее распоряжение выпустили в мэрии города. Информацию об этом редакции «КП-Якутия» также подтвердили в пресс-службе «Водоканала».

Здесь будут вестись работы по следующему этапу прокладки нового городского канализационного коллектора № 3. В «Водоканале» ранее отмечали, что запуск коллектора № 3 позволит снять нагрузку с действующего коллектора № 1, который в последние годы работает на пределе своих технических возможностей.

Также новый коллектор обеспечит надежность водоотведения потребителей в районах Залога, ДСК, строящегося микрорайона «Звездный» и еще 10 кварталов, может помочь с благоустройством существующих хозяйственных и частных объектов.

Отметим, что на этом отрезке улицы Чернышевского находится много популярных среди горожан магазинов и торговых центров: «МаксМаркет», «Хозмаркет», «Амсай», «Больше-меньше», различные оптовые базы, автоцентры. Пока неизвестно, как они собираются решать вопросы логистики.

Напомним, первый этап строительства коллектора начался в ноябре 2021 года и завершился в этом сентябре. Всего на строительство привлечено более трех миллиардов рублей. Протяженность нового коллектора составит 5,8 километра. После завершения работ по коллектору также будет расширена дорога до четырех полос (в настоящее время она трехполосная).

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