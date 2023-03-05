Минздрав Якутии прокомментировал распространение коронавируса в Абыйском районе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Абыйском районе с начала февраля 2023 года регистрируется заболеваемость COVID-19 с распространением преимущественно в домашних очагах, сложившаяся ситуация характерна для эпидемического сезона высокой заболеваемости респираторными инфекциями, сообщает Минздрав Якутии.

«В настоящее время эпидемиологическая обстановка в районе контролируемая, проводятся комплексные противоэпидемические мероприятия. Тяжелые больные, требующие стационарного лечения, отсутствуют. Все пациенты находятся под наблюдением медицинских работников и получают необходимое лечение в амбулаторных условиях», — комментирует главврач центральной районной больницы Эдуард Никулин.

Отмечается, что учет случаев коронавируса ведется на основании переданных медорганизациями в органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора экстренных извещений на больных с окончательно установленным, лабораторно подтвержденным диагнозом.

«Информация о том, что заболеваемость COVID-19 связана с посещением района членами правительственной делегации и врачами арктической мобильной бригады, не подтверждена. Случаев инфекции среди указанных лиц не зарегистрировано», — подчеркивает Минздрав республики.

Всем якутянам рекомендуют носить маски и соблюдать дистанцию при посещении общественных мест, закрытых помещений и при нахождении в общественном транспорте.

Между тем на 5 марта за прошедшие сутки в Абыйском районе выявили 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, днем ранее — 12.

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