В Якутии за сутки выявили 88 новых случаев коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 5 марта 2023 года в Якутии за минувшие сутки выявили 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них 41 заболевшего зарегистрировали в Якутске. В Абыйском районе — 15 случаев, в Томпонском — 10, в Мирнинском — семь, в Мегино-Кангаласском — четыре, в Алданском — три, в Горном, Усть-Майском, Хангаласском — по два, в Нюрбинском, Усть-Алданском — по одному.

За сутки лаборатории республики провели 1094 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 772 922 теста.

В больницы республики за сутки госпитализировано восемь человек с ковидом, выздоровел 21.

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