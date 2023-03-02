Совпадение? После визита врачей и делегации правительства из Якутска в Абыйском районе зафиксировали вспышку коронавируса

Фото: АГиП Якутии

По информации главного врача районной больницы Эдуарда Никулина, на 1 марта 2023 года в Абыйском районе Якутии зафиксировано 49 заболевших коронавирусной инфекцией «Омикрон», сообщает местное издание «Хотугу кыым».

В районном центре поселке Белая Гора выявили 27 человек с ковидом, в селе Сутуруоха — 11, в Сыаганнахе — троих, в Кубергане — одного. На маленьком участке Дёску, где проживает 53 человека (по данным переписи 2010 года), зарегистрировали семерых с COVID-19.

Ранее в понедельник, 27 февраля, в районе ввели масочный режим, когда число зараженных коронавирусом достигло 24.

Согласно же суточным сводкам из телеграм-канала вице-премьера Якутии Ольги Балабкиной, 2 марта в районе за сутки зарегистрировали троих с ковидом, данных за 1 марта нет, 28 февраля — не выявили ни одного. Более ранняя статистика выглядит так: 24 февраля — три случая, 21-23 февраля — по два, 8 февраля — один. В январе ни одного случая заражения в районе у замруководителя оперштаба не отмечено.

Интересно, что как раз две недели назад в район приезжали с медосмотром врачи из Якутска. А также делегация правительства Якутии с отчетом о проделанной работе. И те, и другие посетили все наслеги района.

Фото: «Хотугу кыым»

После Абыйского делегация правительства отправилась с отчетом в соседний Момский район. Там граждан принимали 20-22 февраля.

Напомним, что инкубационный период коронавируса длится до 14 дней.

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