Адам, Сабрина, Ариель: названы самые редкие имена для новорожденных в феврале в Якутии

Фото: Артем КИЛЬКИН

В феврале 2023 года в Якутии родилось 828 детей — 419 мальчиков и 409 девочек, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики со ссылкой на данные управления ЗАГС.

Самыми популярными именами для мальчиков стали Артем, Дамир, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Лев, Мирон, Михаил, Тимур.

Самыми редкими — Адам, Борис, Василий, Еремей, Евсей, Конон, Маркел, Ростислав, Спартак, Юрий.

Девочек чаще всего называли Алина, Алиса, Виктория, Диана, Ева, Милана, Мия, Сандаара и София.

В списке редких необычных имен — Аврора, Ариель, Бэлла, Вилена, Даяна, Есения, Сабрина, Нея, Николина, Тамара, Эвелина, Ярослава.

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