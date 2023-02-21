Велимира, Владлен и Сталина. Необычные «советские» имена, которыми называли новорожденных в Якутии в 2022 году

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Родители юных якутян продолжают давать своим детям традиционные имена из эпохи СССР, рассказали в управлении ЗАГС Якутии.

В те времена в попытке уйти от обычая давать имена по святцам появилась тенденция нарекать новорожденных совершенно новыми именами, состоящими из аббревиатур.

«Так появилось, например, имя Мэл — по инициалам Маркса, Энгельса и Ленина. Девочкам периодически давали такие имена, как Ленина, Сталина или Нинель — это Ленин наоборот», — отметили в ЗАГСе.

Несмотря на обилие необычных или даже зарубежных имен, в Якутии новоиспеченные родители продолжают давать своим детям «советские имена». Причем их первоначальное значение может со временем и забываться.

Так в 2022 году в Якутии детей назвали: Авия (Авиация), Велимира (Великая мировая революция), Вилена (Владимир Ильич Ленин), Владлен (Владимир Ленин), Ким (Коммунистический интернационал молодежи), Сталина (Сталин) и так далее.

В ЗАГСе также отметили, что прослеживается еще одна интересная тенденция — многие люди стали называть своих детей в честь героев различных эпосов. К примеру, это такие имена, как Ай-Куо, Добрыня, Елисей, Мира-Куо, Ньургун, Рамзан, Рихард, Сахамин, Уйгулаана, Чынгыз-Хан, Эрбол.

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