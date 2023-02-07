В Амгинском районе Якутии лучшему охотнику на волков выплатят 100 тысяч рублей

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Глава Амгинского района Якутии Степан Кузьмин провел прямой эфир в соцсетях, сообщает ЦУР Якутии.

Он объявил о награде за каждого ликвидированного волка — по 20 тысяч рублей. По итогам года лучшему охотнику заплатят 100 тысяч рублей, добавил глава.

Степан Кузьмин отметил, что дикие хищники активизировались с началом нового года и уже задрали 15 сельскохозяйственных животных. Некоторые животные еще не найдены. На данный момент уничтожены четыре волка.

«Надеюсь, что наши охотники смогут минимизировать ущерб от волков или вовсе его ликвидировать. Охота ведется в согласовании с Минэкологии и со всеми соответствующими ведомствами», — сказал глава района.

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