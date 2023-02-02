Минэкологии Якутии объяснило, почему нельзя регулировать численность волков, даже если они нападают на скот

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В селе Кюндядя Нюрбинского района объявлена чрезвычайная ситуация в связи с нахождением волков вблизи населенного пункта и травежом лошадей, передает пресс-служба Минэкологии Якутии.

«В эти дни из-за создания угрозы жизни и здоровью людей министерство вынесло три решения о регулировании численности волков в Нюрбинском районе. По состоянию на 25 января всего добыто 11 волков», — говорится в сообщении.

По данным ведомства на 26 января, хищники загрызли шесть копытных. Вчера, 1 февраля, глава района Алексей Иннокентьев сообщил, что волки задрали более десяти лошадей, из них девять — в селе Кюндядя, и это только примерные цифры, так как хозяева только начали выгонять животных на пастбища.

Пока волки не угрожают жизни человека, их численность нельзя регулировать

Министерство напоминает, что с 1 марта 2022 года, согласно изменениям в приказе Минприроды России, исключены условия принятия решения о регулировании численности охотресурсов в связи с нанесением ущерба или созданием угрозы поголовью сельскохозяйственных животных.

С 1 января 2023 года разрешения выдаются при угрозе жизни и здоровью человека.

«Решения о регулировании численности волков принимаются в течение суток после поступления информации об угрозе жизни и здоровью человека. При этом срок регулирования численности для случаев выявления угрозы нанесения ущерба здоровью граждан не может превышать три календарных дня», — поясняет ведомство.

Территориальным подразделениям и подведомственными учреждениям направили соответствующие указания о принятии необходимых мер при поступлении обращений от граждан и сельхозпроизводителей.

Республиканское министерство отмечает, что направляло в федеральный центр свои предложения с просьбой учесть особенности нашего региона. И в настоящий момент Минприроды России подготовил новый проект приказа, он еще находится на стадии согласования.

А пока возможно осуществление спортивной и любительской охоты на волка, передает Минэкологии республики. В соответствии с правилами охоты сроки осуществления охоты на волка установлены с 1 августа по 31 марта. На основании постановления правительства Якутии предоставляется субсидия: с 1 января 2023 года ставка субсидии за шкуру взрослого волка увеличена до 30 тысяч рублей и за шкуру щенка волка — до 10 тысяч. На 2023 год предусмотрено 15 миллионов рублей. В настоящее время проводится отбор получателей субсидии. После определения получателя субсидии начнется прием шкур волков.

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