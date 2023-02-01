В Нюрбинском районе Якутии началось нашествие волков

Фото: t.me/glavanyurbainnokentev

Чрезвычайная ситуация с волками складывается в Нюрбинском районе Якутии, заявил в своих соцсетях глава района Алексей Иннокентьев.

Хищники задрали более 10 лошадей, причем 9 из них — в маленьком селе Кюндядя.

«Это еще примерные цифры, так как хозяева только начали выгонять лошадей на пастбища. В Кюндяде объявлен режим чрезвычайной ситуации», — добавил глава.

По его словам, у сел промышляет стая в 6-7 голов во главе с опытным вожаком, а также несколько волков-одиночек. В этом году охотники уже уничтожили семь особей.

Администрация района решила содействовать в поимке волков. За голову каждого убитого хищника будет выплачиваться по 10 тысяч рублей, кроме того, дочернее предприятие компании «Сахабулт» по приемке меховых шкур выплатит по 20 тысяч рублей за шкуру.

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