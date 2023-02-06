Якутские волонтеры делают окопные свечи для бойцов СВО

Фото Городского центра поддержки семей военнослужащих участников СВО

Городской центр поддержки семей военнослужащих - участников СВО собирает материалы для изготовления окопных свечей.

Это парафиновые свечи, жестяные банки и коробки из гофрокартона. Материалы для изготовления окопных свечей принимают в управах всех округов и в администрациях пригородов Якутска.

Фото: Городского центра поддержки семей военнослужащих участников СВО

Для изготовления свечей лучше всего подходят жестяные банки из-под сгущенного молока, тушенки и т.п., а также гофрированный картон и парафиновые свечи.

Отмечается, что свеча в таком исполнении легко разгорается и горит более 3,5 часов. Кроме света, она также помогает военнослужащим вскипятить воду и разогреть еду.

– Очень не хватает парафиновых свечей. Оказалось, что картон впитывает в себя растопленный парафин и на изготовление одной окопной свечи уходит около четырех парафиновых свечей – пишут волонтеры.

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