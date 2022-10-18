В Якутске заработал Центр поддержки семей военнослужащих

Фото: 2ГИС

Во вторник, 18 октября, в Якутске открылся и уже начал работу Центр поддержки семей военнослужащих, сообщила пресс-служба окружной администрации города.

Здесь семьи и родственники участников СВО могут найти юридическую, психологическую, информационную, волонтерскую и иную помощь.

Центр находится по адресу: Якутск, ул. Курашова 1/1 (за мэрией). Кабинеты: № 8, 9, 23 и 44.

Контактные телефоны: 40-88-70 и 89141106020.

Фото: 2ГИС

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