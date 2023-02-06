В Якутии начнется разработка программного обеспечения для беспилотников уже в этом году

Фото: Центр по обучению операторов информационных систем

В марте откроется лаборатория по разработке программного обеспечения и сборке беспилотных летательных аппаратов. Новое подразделение будет работать на базе технопарка «Якутия», сообщает пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).

В новой лаборатории будет проектироваться программное обеспечение для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Здесь же дроны будут проходит тестирование и отладку. Сборка летательных аппаратов, разработка собственных и их компонентов на 3D-принтерах будет проходить в специальном цехе технопарка. Техника призвана решать конкретные задачи различных отраслей экономики Якутии.

В конце декабря глава Якутии Айсен Николаев открыл Центр по обучению операторов информационных систем для разных отраслей экономики региона на при Якутском колледже связи и энергетики. В 2023 году планируется обучить порядка 300 операторов. Сегодня курсы по управлению дронами уже прошли 19 человек и все еще проходят 10 слушателей по заказу Института мерзлотоведения, компаний «Теплоэнергосервис», «Саханефтегазсбыт» и «АрктикТелеком».

Специалисты по беспилотникам могут быть востребованы в таких отраслях, как нефтегазодобыча, строительство, экология, логистика, сельское и лесное хозяйства.

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