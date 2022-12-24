В Якутске открыли центр для обучения операторов беспилотных аппаратов

Фото: Андрей СОРОКИН

24 декабря в Якутске открылся Центр по обучению операторов информационных систем, там будут обучать операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии. Центр открыли на базе Якутского колледжа связи и энергетики имени Петра Дудкина.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, в реальном секторе экономики, в социальной сфере и в связи со специальной военной операцией выросла потребность в специалистах, умеющих управлять различными информационными системами и совершенствовать их.

Фото: Андрей СОРОКИН

До 2025 года Центр планирует выпустить 1060 квалифицированных операторов информационных систем для народного хозяйства Якутии и страны.

Также в технопарке «Якутия» в ближайшее время планируется открытие лаборатории по разработке программного обеспечения БПЛА, начнутся практические занятия по пилотированию и сборка собственных моделей беспилотников.

Министр связи и инноваций региона Анатолий Семёнов отметил, что выпускники Центра будут востребованы для ведения регулярного мониторинга лесных массивов, лесопожарной обстановки, инфраструктурных объектов промышленных предприятий и сельскохозяйственных угодий.

— В республике с такой большой территорией жизненно важно использование БПЛА, — подчеркнул министр.

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