В Якутии в этом году подготовят 300 операторов дронов

Фото: правительство Якутии

В Якутии планируют в этом году подготовить 300 операторов беспилотников. Обучать их будут в Центре по обучению операторов информационных систем – его открыли на базе Якутского колледжа связи и энергетики.

Курсы операторов дронов уже прошли 27 человек, еще 20 специалистов готовят прямо сейчас. Речь идет не только о беспилотниках военного назначения – дроны используют в нефтегазодобыче, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях.

«Для Центра в колледже открыты два учебных кабинета: теоретического обучения и технической эксплуатации. В дальнейшем реализация образовательной программы предусматривается в рамках специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» на базе 9 класса со сроком обучения 3 года 10 месяцев», – добавили в правительстве.

Планы об обучении операторов беспилотников в республике власти озвучивали еще в прошлом году. Проект был представлен в креативном кластере «Квартал труда» в декабре. Первыми обучение прошли добровольцы отряда «Боотур», сотрудники МВД и Росгвардии.

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