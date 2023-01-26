У жительницы Якутии, наоравшей на сына из-за домашнего задания, забрали детей

Фото: МВД Якутии

Правоохранительные органы изъяли детей из семьи якутянки, которая наорала на сына и избила его из-за домашнего задания. Аудиозапись накануне разлетелась по соцсетям – судя по всему, ее сделала дочь женщины. На записи слышно, как мать материт ребенка из-за того, что тот не может выполнить задание по английскому языку, угрожает ему и избивает.

После огласки на ситуацию отреагировал детский омбудсмен, а в полиции начали искать женщину с записи. Судя по всему, ее нашли – в прокуратуре сообщили, что запись была сделана в селе Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Правоохранительные органы забрали обоих детей из семьи и поместили в центр реабилитации для несовершеннолетних в селе Майя.

В отношении матери сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности – вполне возможно, уголовной. Сейчас прокуратура проводит проверку, попутно будет проведена оценка работы органов, которые должны были присматривать за семейством.

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