В Якутии оштрафовали мужчину, незаконно добывшего 71 грамм золота

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В Усть-Янском районе Якутии мужчину привлекли к административной ответственности за незаконную добычу золота, сообщает прокуратура Якутии.

Он добыл 71 грамм драгметалла в период промывочного сезона 2022 года на золотодобывающем участке. Его оценили в 230 тысяч рублей.

Завели дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.44 КоАП РФ (незаконная добыча драгоценных металлов и (или) драгоценных камней).

В итоге мужчину оштрафовали на 347 тысяч рублей, а незаконно добытое золото конфисковали в пользу государства.

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