В Якутии выявили незаконную добычу золота на 151 миллион рублей

Фото: МВД России

В Нерюнгринском районе пресечен незаконный оборот природного золота, добытый драгметалл изъят, сообщает пресс-центр МВД России.

По предварительным данным, двое руководителей горнодобывающих предприятий сговорились о незаконной добыче драгоценного металла для последующей продажи.

Фото: МВД России

– Злоумышленники под видом геологического изучения месторождения полезных ископаемых более месяца добывали природное шлиховое золото на участке недр реки Тимптон, расположенном в 86 километрах от города Нерюнгри, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что на прииске работы проводились в нарушение правил в сфере недропользования и оборота драгоценных металлов, а также условий лицензии. Извлечение, транспортировка и промывка золотосодержащей породы проводились с использованием промышленной техники без проектной документации.

Фото: МВД России

Также были изъяты три металлических контейнера, внутри находилось более 45 килограммов россыпного золота стоимостью свыше 151 миллиона рублей. Этот драгметалл фигуранты планировали сдать для аффинажа и получения чистого золота в слитках.

Заведены уголовные дела по ч.2 ст. 171 и ч. 5 ст. 191 УК РФ. В настоящее время они соединены в одно производство. С обоих руководителей горнодобывающих предприятий взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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