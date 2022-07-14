Собрали с пола по крупицам. В Якутии вахтовики обвиняются в краже золота на пять миллионов рублей

Фото: МВД по Якутии

51-летний житель Хакасии и 34-летний житель Красноярского края обвиняются в присвоении природного золота, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

Мужчины работали вахтовым методом на золотодобывающем предприятии в Олекминском районе. В какой-то момент в ходе уборки они стали собирать с пола падающий вниз во время плавки золотоносного концентрата драгметалл. Крупицы золота они совали в рукавицы и сапоги, а затем перекладывали в противогазные сумки, которые прятали за территорией предприятия.

Всего с января по май 2019 года «уборщики» насобирали с пола золотоносный концентрат, в котором содержится около двух килограммов чистого золота на общую сумму более 5,3 миллиона рублей.

Сбыл же похищенное золото младший из обвиняемых за сумму свыше одного миллиона рублей. Часть вырученных денег он передал своему старшему сообщнику.

Правоохранители задержали злоумышленников по месту их проживания — в Красноярске и Сорске. Мужчины полностью признали свою вину. Их доставили в Якутию. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Мужчины обвиняются по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ — присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенные организованной группой в особо крупном размере. Материалы дела направлены в Олекминский районный суд для рассмотрения по существу.

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