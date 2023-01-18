В Якутии осудили главбуха казенного учреждения, незаконно выписывавшего себе отпускных на 830 миллионов рублей

В Якутии главбух казенного учреждения получила срок за крупное мошенничество Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Среднеколымском районе суд рассмотрел дело главного бухгалтера одного из государственных казенных учреждений, обвиняемой мошенничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Женщина оформила ряд фиктивных платежных поручений на различные суммы о выплате ей отпускных и сумм проезда к месту отдыха и обратно. На основании поданных документов ей перечислены денежные средства в общей сумме 830 тысяч рублей.

По данному факту было заведено дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

В суде главный бухгалтер признала свою вину и возместила ущерб в полном объеме. По результатам рассмотрения уголовного дела судья признал ее виновной и приговорил к 2, 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.

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