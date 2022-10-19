Главбух казенного учреждения Якутии незаконно выписывала себе отпускные

Фото: пресс-службы прокуратуры Якутии

Главный бухгалтер одного из государственных казенных учреждений Якутии обвиняется в мошенничестве, сообщает прокуратура республики.

Пользуясь служебным положением, женщина незаконно оформляла на свое имя платежные поручения о выплате ей отпускных и проезда к месту отдыха и обратно. Фиктивные документы на различные суммы через интернет она направляла в казначейский отдел Министерства финансов Якутии.

В общей сложности на ее счет была перечислена сумма 830 тысяч рублей. В ходе следствия сумма причиненного преступлением ущерба обвиняемой возмещена в полном объеме.

Уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ расследовано начальником следственной группы отделения МВД России по Среднеколымскому району. Прокуратура Среднеколымского района утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.