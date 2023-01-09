Бухгалтер Кобяйского района Якутии украла со счетов трех детсадов почти два миллиона рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кобяйском районе в суд направлено уголовное дело о хищении средств со счетов трех дошкольных образовательных организаций на сумму 1,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В хищении бюджетных денег обвиняется бухгалтер муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия» Кобяйского района. Проведенная прокуратурой проверка выявила, что женщина перечислила почти два миллиона со счетов детских садов на свои лицевые счета.

На бухгалтера завели уголовное дело по ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах.

На ее имущество наложили арест для возмещения причиненного ущерба.

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